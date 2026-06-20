開催：2026.6.20 会場：クアーズ・フィールド 結果：[ロッキーズ] 4 - 3 [パイレーツ] MLBの試合が20日に行われ、クアーズ・フィールドでロッキーズとパイレーツが対戦した。 ロッキーズの先発投手はカイル・フリーランド、対するパイレーツの先発投手はバッバ・チャンドラーで試合は開始した。 3回裏、2番 ウィリー・カストロ 3球目を打っ