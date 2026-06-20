山形県内では連日クマの目撃が止まりません。今週も県内各地で目撃されました。 【写真を見る】止まらないクマの目撃...爆発的に増加した去年を上回るペース寒河江市では中心部での出没相次ぐ（山形） そんな中、１８日、寒河江市の中心部で早朝からクマの出没が相次ぎ、付近にが交通規制が敷かれるなど警戒が続きました。 ■何があったのか 「クマが出て今通れないです」 交通規制が敷かれた道路。場所は保育園もあ