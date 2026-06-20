【食べる紫外線対策】からだの内側から整える！ビタミンたっぷり神おかず3選【画像を見る】なすは「生のまま」冷凍が正解！ごはんづくりがラクになる保存ワザ日差しが強くなってきて、肌のダメージが気になりますよね。外側からのガードはもちろん大切ですが、毎日の食事で「内側から整える」ことも、シミ対策の一助となります。今回は、ビタミンたっぷりの野菜を使った、手軽で栄養満点の副菜をご紹介。さらに、シミケアに関する