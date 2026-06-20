24歳MFの新たな情報が公表された。カナダ代表は現地６月18日、BCプレイス・バンクーバーで開催された北中米ワールドカップのグループＢ第２節でカタール代表と対戦。６−０で大勝した。この試合で先発したイスマエル・コネは、51分にアクシデントに見舞われた。相手MFアシム・マディボの深いタックルを受け、左足があらぬ方向に曲がってしまう。その後、担架に乗せられてピッチを後にしたのだ。なお、このプレーでマディボは