元AKB48のメンバーでタレントの西野未姫（27）が19日、自身のインスタグラムを更新。夫で極楽とんぼの山本圭壱（58）と長女・にこりちゃん（1）、5月に誕生したばかりの長男・頑馬くん（がんば・0）との“親子4ショット”を披露した。【写真】「頑ちゃん絶対イケメン」1歳長女＆0歳長男との“顔出し”4ショットを披露した山本圭壱＆西野未姫西野は「頑馬のニューボーンフォト撮影の時に家族4人ショットも撮影してもらいました