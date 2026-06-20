バレーボールの「ネーションズリーグ（VNL）」は19日、フィリピン・パサイシティでプール5第2週の第2戦が行われ、世界ランキング4位の女子日本代表は、同13位のチェコ代表と対戦。セットカウント3－0（25－15、25－23、27－25）で勝利し、開幕からの連勝を6に伸ばした。ブラジルと並んで全勝をキープした日本女子。その好調の要因について、中国メディアが分析してい