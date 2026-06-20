ナ・リーグ西地区首位のドジャースは19日（日本時間20日）、本拠地でオリオールズと対戦。先発の佐々木朗希投手が初回を無失点に抑えて、その裏にマックス・マンシー内野手の適時打で先制点を挙げた。佐々木の立ち上がりには、中堅手のアンディ・パヘス外野手が守備で援護。先頭打者に浴びた長打を好返球で帳消しにしてみせた。 ■圧巻の身体能力を発揮 今季13試合目のマウンドに上がった佐々木は、初