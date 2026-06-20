俳優の遠藤憲一（64）が、7月5日午後4時5分から放送の「海」完全特化バラエティ番組の第2弾『海だけバラエティ ウナバラ！』（フジテレビ系、テレビ静岡制作）にMCとして出演する。放送に先立って囲み取材に参加。共演者が“自由”な司会ぶりに驚いた様子を見せた。【写真】異色!?ポーズを決める山里亮太＆遠藤憲一『ウナバラ！』では「この夏絶対食べたい！日本全国港メシ50連発！」と題して、日本全国の港町を徹底調査。スタ