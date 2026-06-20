青少年の健全育成に取り組む団体の新たな会長にサンフレッチェの前社長が就任し、今後の方針を示しました。公益法人青少年育成広島県民会議の会長に就任したのは、サンフレッチェ広島の前社長・仙田信吾さんです。仙田さんは今年4月に亡くなったサンフレッチェの初代総監督・今西和男さんの考えに共感。今西さんが大切にしたコミュニケーションを育む活動を積極的に訴えたいとしています。■青少年育成広島県民会議仙