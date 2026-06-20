動画配信サービス「Netflix」は、日本における週間視聴ランキング（6月8日〜6月14日）を発表。映画以外の番組部門では、韓国ドラマ『鉄槌教師』が前週4位から首位に浮上した。91の国・地域でTOP10入りし、46の国・地域で1位を獲得。グローバルランキング（非英語番組部門）でも2週連続首位を記録するなど、世界的なヒットとなっている。【動画】Netflixシリーズ『鉄槌教師』予告編6月5日に配信された『鉄槌教師』は、いじめの