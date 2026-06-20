アイドルグループ・日向坂46の四期生で“かほりん”の愛称で親しまれる藤嶌果歩（19）が、8月4日に1st写真集『果実の歩幅』（集英社）を発売する。このたび、10弾の先行カットが解禁された。【先行カット】素肌がキレイ！おへそをチラリとのぞかせた藤嶌果歩同グループの四期生でも初の写真集となった本作は、アメリカ・マイアミと藤嶌の地元・北海道で撮影を実施。対照的な風景の中、数多くの衣装を身にまとい、これまで見せ