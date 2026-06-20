梅雨前線の影響で県内は大気の状態が非常に不安定となっています。 20日朝から佐世保市や長崎市などで停電が発生しているほか、海の便の多くが欠航しています。 20日午前4時半頃から佐世保市や長崎市など県内各地で停電が発生しています。 九州電力送配電によりますと、風や雨の影響とみられ、 警察によりますと、佐世保市では信号機が消えるなどし、警察官が交通整理に当たったということです。 長崎や佐世保と五島、新