7月、8月放送のテレビ朝日『M:ZINE』（毎週金曜深1：30〜深1：50※関東ローカル）では、「最新K-POPのヒミツ 弾丸取材ツアー第二弾〜超人気アーティスト独占密着＆韓国No.1音楽番組大潜入SP〜」と題し、K-POPアーティストたちを直撃取材する。【番組カット】かわいいぬいぐるみと！RIIZE・ ショウタロウ＆ウンソク今回は、Mrs. GREEN APPLE・若井滉斗、相席スタート・山添寛、林美桜アナウンサーの“M:ZINE編集部員”3人が、