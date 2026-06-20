東海テレビ制作『ヒミツの年収図鑑』が21日午後4時5分から、フジテレビ系全国ネットで放送する。【動画】黄皓らに相談する“年収3000万円のハイスぺ経営者”去年12月に東海ローカルで放送した『ヒミツの年収図鑑』が、パワーアップして全国ネットで放送。近年の注目ニュースや話題のモノゴトにまつわる人の気になる「年収」を明らかに。密着VTRをもとに、「このヒトが一体何者なのか!?」「いくら稼いでいるのか!?」を考察し、