パナソニックは、幅・奥行きともに約23センチのコンパクトサイズを実現した家庭用生ごみ処理機「MS-N25」を2026年6月下旬に発売する。1回の使用で最大約700gの生ごみを処理可能生ごみを乾燥させながら同時に粉砕する「乾燥＋粉砕」方式を採用し、効率よく水分を除去することで生ごみの量を約1/10まで削減可能。軽量化することでゴミ出し時の負担を軽減できるほか、1日あたり約400グラム換算で、約5日分の生ごみの追加投入が可能だ