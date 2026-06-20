ドワンゴは18日、「ニコニコ生放送」の恒例企画「『ひぐらしのなく頃に』『ひぐらしのなく頃に解』無料一挙配信」にあわせて、昨年（2025年6月）の配信でコメント数が多かった場面をまとめた「コメント最多シーンTOP5」を発表した。【画像】このシーン怖かった！『ひぐらしのなく頃に』コメントTOP5の場面カットアニメ『ひぐらしのなく頃に』は、竜騎士07によるサウンドノベルゲームを原作とするサスペンス作品。2006年にアニ