秋元康氏がプロデュースする昭和歌謡グループSHOW-WAとMATSURIの舞台公演『デカ×ホシ』が、9月9日〜18日に東京・I'M A SHOW（アイマショウ）にて上演されることが決定した。演出は、歌舞伎以外の舞台では初となる尾上松也が務める。【写真】きらびやかな衣装でガッツポーズをするSHOW-WA本作は、SHOW-WAチームが演じる刑事サイドとMATSURIチームが演じる犯人サイド、2つの視点から、同時刻の異なる場所を舞台に描き出すシンク