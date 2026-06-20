21日放送の健康情報『健康カプセル!ゲンキの時間』(CBC制作TBS系全国28局ネット毎週日曜前7:00〜7:30)では、「〜干からび腸に潤いを！〜名医直伝！夏の便秘対策」を届ける。【動画】『ゲンキの時間』夏独特の便秘について説明もうすぐ本格的な夏到来。これからの季節に懸念されるのは「干からび腸」。夏場は腸が通常よりも干からびた状態になり、便秘になりやすいそう。水分を摂っても大腸へ届く水の量は約2％。夏は大量の