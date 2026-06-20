俳優歴20年にして、初のエッセイ集『またね。』（講談社）を刊行した比嘉愛未。同作で、仕事、恋愛、結婚、年齢といった多彩なテーマでこれまで明かしてこなかった本音をつづっている。【撮り下ろしカット】ワンピースを華麗にまとった比嘉愛未7月スタートの日本テレビ系新水曜ドラマ『ファーストクライ 母子救命救急班』（毎週水曜後10：00）での主演も発表され、さらなる注目を集める比嘉に現在の心境を聞いた。■40歳を迎