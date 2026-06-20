音楽デュオ・Def TechのSHENが、自身初となる単独ライブ『Choose To Be Happy - SHEN LIVE 2026』を9月に東京・大阪で開催することが決定した。【写真】復活ライブ時のDef Techハワイで育ち、音楽やアートを通じてALOHAの精神を発信し続けるSHEN。2008年に初のソロアルバム『SOLAIRO』をリリースして以来、ソロアーティストとしても独自の音楽活動を展開している。ハワイで育まれた自然観やスピリチュアリティ、日本での活動を