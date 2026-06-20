ディズニー＆ピクサー最新作『トイ・ストーリー5』（7月3日公開）が、IMAXやULTRA 4DXなどを含む全11バージョンで上映されることが決定した。あわせて、全国8劇場限定で映画館全体が『トイ・ストーリー』の世界観に包まれる「トイ・ストーリー・シアター」の実施と、2種類の入場者プレゼントの配布も発表された。【画像】これは欲しい！入場者プレゼントのサンプル画像1996年の日本公開から30年。世界中で愛され続けてきた「ト