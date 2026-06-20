気象庁＝東京都港区気象庁は20日、北陸と東北南部が梅雨入りしたとみられると発表した。北陸は平年より9日遅く、昨年より29日遅い。東北南部は平年より8日遅く、昨年より3日早い。気象庁によると、北陸では、前線や湿った空気の影響で曇りや雨の所が多くなっている。北陸、東北南部とも、向こう1週間も前線などの影響で曇りや雨の日が多くなる見込み。