実況見分が行われた東京都北区の区立滝野川第三小＝20日午前11時43分東京都北区の区立滝野川第三小で発生した火災で、警視庁と東京消防庁は20日、出火原因などを調べるため、実況見分を実施した。警視庁によると、出火元は4階の音楽準備室とみられる。火災は19日午前11時ごろに発生。児童や教職員ら11人が煙を吸うなどし、病院に搬送された。そのうち3人が骨折した。約200平方メートルが燃え、約3時間後に鎮火した。