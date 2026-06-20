◇インターリーグドジャース―オリオールズ（2026年6月19日ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手（31）が19日（日本時間20日）、本拠でのオリオールズ戦のスタメンから外れた。大谷がスタメンから外れるのは今月12日（同13日）のホワイトソックス戦以来、今季4度目。球団は「大谷翔平選手は父親休暇（パタニティ・リーブ）のためチームを離れています。今週末のいずれかの時点で復帰する見込みです」と発表した。大谷