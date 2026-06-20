○アストロズ9−3ガーディアンズ●＜現地時間6月19日ダイキン・パーク＞ヒューストン・アストロズが中地区2位クリーブランド・ガーディアンズとの3連戦を先勝。先発登板した今井達也投手（27）は6回3失点という投球で今季4勝目を挙げた。悔しい初回ノックアウトから中6日で登板した今井。試合開始第1球を1番バザーナに右前安打されるも、2番マンザルドは内角高め97.3マイル（約156.6キロ）のフォーシームで空振り三