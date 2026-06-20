女子アナからプロ野球球団職員へ転身NHKの廣瀬智美アナウンサーが巨人の球団職員へ転身することが決まった。巨人軍関係者が20日に明らかにしたもので、19日までに退局。7月1日付で入社する予定だ。NHKアナが超異例の転身だ。球団関係者によると、廣瀬アナが「スポーツに関わる仕事がしたい」と強い希望があったことがきっかけ。巨人が一般の転職エージェントなどを通じて広く公募していたキャリア採用に自ら応募したという。球