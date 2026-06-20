本拠地オリオールズ戦米大リーグ・ドジャースは19日（日本時間20日）、本拠地オリオールズと対戦。大谷翔平投手は先発メンバー外となった。球団は、育休を取得したと発表。球団OBは、一瞬肝を冷やしたと明かしながらも祝福していた。球団公式Xは「ショウヘイ・オオタニは育休（配偶者の出産に伴う休暇）でチームを離れている。週末のどこかの試合で復帰予定だ」と発表した。ドジャース地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」