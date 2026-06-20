再びあごひげの毛づくろいを始めた麦くん。もう少しあごひげを楽しんでいたかったようです。夫さんは、麦くんに舐めてもらえてとてもうれしそうにしているとのことでした。 麦くんが夫さんのあごひげにほおずりをする様子は、YouTubeで4,529回以上も再生され、「汗とか匂いの素になる有機分子の構造がマタタビの成分と似てるのかも」「ねこはふやけるくらい舐めてくれることがある そのトリガーが何なのかは分からない…