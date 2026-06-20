お腹を見せていかにも撫でられ待ちといった様子だった猫に、飼い主さんが撫でようと手を伸ばすと…？予想を遥かに超える可愛いリアクションが反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で159万再生を突破し、「ウチはそこからガブされますw」「はい、貴方が産みました♡」といった声があがりました。 【動画：『私が産んだ？』足元にいた猫を撫でようとしたら…悶絶必至の『まさかの行動』】 甘えん