KONISHIKIがXで公開大相撲の元大関・小錦でタレントのKONISHIKIが、19日までに自身のXを更新。1982年6月19日の来日から45年を記念し、相撲仲間との近影を公開した。ネット上ではかつて相撲界を牽引した名力士にも視線が集まり「小錦のほうが小さく衝撃」との声が上がるなど、反響が広がっている。巨体に視線が集まった。袴を纏い、花輪を着けたKONISHIKI。自身の左には第66代横綱・若乃花でタレントの花田虎上がタキシード姿