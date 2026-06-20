庭やベランダ、キャンプ場で炭火を囲む「おうちBBQ」は、いまや初夏の定番イベント。株式会社NEXERはこのほど、お肉専門店「高橋畜産食肉株式会社」と共同で、全国の男女500人を対象に行った「おうちBBQで食べてみたい和牛・黒毛和牛の部位」についてのアンケート結果を公開した。 【調査結果】美味しそう！おうちBBQで食べてみたい和牛・黒毛和牛の部位ランキング おうちBBQで食べてみたい和牛・黒毛和牛の部位を聞い