高配当銘柄として人気の通信株に再び注目が集まっている。NTT、KDDI、ソフトバンクの3社は安定した通信収益を持つ一方、近年はAIやデータセンター関連投資にも力を入れている。株主還元の強化も続いており、高配当銘柄としての魅力と成長期待をあわせ持つ存在だ。【こちらも】三菱UFJ・三井住友・みずほ、メガバンク株はまだ上がる余地あるか高配当の通信株がまだ上がるのかを考えるうえでは、株主還元とAI投資の成果が分かれ