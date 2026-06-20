第2戦メキシコ代表戦で着用したユニフォームに脚光韓国代表は現地時間6月18日、北中米ワールドカップ（W杯）グループリーグ第2戦でメキシコ代表と対戦し、0-1で敗れた。この試合で着用してユニフォームについて、韓国メディア「nate」が「東洋的な優雅さと神秘性が際立つ」と好意的な声が上がる一方で、デザインを疑問視する声も出ていると報じている。韓国にとってメキシコは過去のW杯で2戦2敗と苦しめられてきた天敵。因縁の