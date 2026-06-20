ブラジル代表がハイチ代表に3-0で勝利した王国ブラジルが大会初勝利を挙げた。北中米共催ワールドカップ（W杯）は現地時間6月19日にグループリーグC組の試合が行われ、ブラジル代表がハイチ代表に3-0で勝利を収めた。初戦でモロッコ代表と引き分けたブラジルは、引き続きFWネイマールが欠場。右ふくらはぎを負傷しているネイマールは、ベースキャンプ地に残って治療に専念し、この試合に帯同しないと発表されていた。初の外国