アニメ『ラーメン赤猫 其の二』より、ティザービジュアルとティザーPVが解禁。あわせて、津田健次郎、杉山紀彰、釘宮理恵ら第1期キャストの続投が決定し、新キャラクター・ジュエル役として畠中祐が参加することも発表された。【動画】新キャラクター・ジュエルが初登場！『ラーメン赤猫 其の二』ティザーPV「少年ジャンプ＋」（集英社）にて2022年3月14日より連載中のアンギャマンによる人気漫画『ラーメン赤猫』。2024年に異