☆ロッテ―楽天（１８：００・ＺＯＺＯマリン）ロッテ＝小島、楽天＝岸ロッテは交流戦後、初戦の楽天戦に勝利。今年の勝敗を３２勝３１敗２分けとして、４月３日以来の貯金１とした。１９日の勝利投手は２番手で登板した八木。これで開幕から６連勝となった。チームでは鈴木も開幕５連勝中。そろって白星は全てリリーフで手にしている。前身球団を含め、ロッテで開幕６連勝以上の投手が複数人いたシーズンは、１９５３年と