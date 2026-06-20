ハワイで育ち、音楽やアートを通じてＡＬＯＨＡの精神を発信し続けるアーティストのＳＨＥＮが９月に初の単独ライブ「ＣｈｏｏｓｅＴｏＢｅＨａｐｐｙ―ＳＨＥＮＬＩＶＥ２０２６」を開催することを２０日、発表した。９月１日に大阪公演（梅田のバナナホール）、同３日に東京公演（渋谷のＰＬＥＡＳＵＲＥＰＬＥＡＳＵＲＥ）のステージに立つ。２００８年に初のソロアルバム「ＳＯＬＡＩＲＯ」のリリース以降、ソ