とさでん交通は、２０日、昨年度の決算を発表し、発足以来最高の約8億2000万円の黒字になったと発表しました。背景には観光客など需要の回復のほかコロナ禍で弱った経営基盤の強化に向けた県からの8億円余りの補助などがあり、黒字決算は3年連続です。一方、路面電車など公共交通部門は赤字が続いていますが、売り上げはコロナ禍以降では最高となり本業での営業損益でもコロナ禍前の水準まで回復しました。とさでん交通では今年度