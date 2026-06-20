秋元康氏プロデュースの昭和歌謡グループ「ＳＨＯＷ―ＷＡ＆ＭＡＴＳＵＲＩ」が出演する舞台公演「デカ×ホシ」が、９月９〜１８日に東京・有楽町のＩ’ＭＡＳＨＯＷで開催されることが決まった。宝石商を狙う窃盗団と刑事を巡る物語。一人の刑事が窃盗団に監禁され、アジトに突入しようとするほかの刑事たちと、追い詰められる窃盗団の人間模様が描かれる。公演は刑事側のストーリーに焦点を当てたＳＨＯＷ―ＷＡの６人