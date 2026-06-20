◆第１２回コモンウェルスカップ・Ｇ１（現地時間６月１９日、英国・アスコット競馬場・芝直線１２００メートル、良）ロイヤルアスコット開催４日目の３歳馬限定スプリント戦が、２２頭立てで行われた。単勝２・３倍で１番人気のヴェネチアンサン（牝３歳、英国・Ｋバーク厩舎・父スターマン）が、２度目のＧ１勝利を飾った。クリフォード・リーが騎乗して好位から進め、馬場の真ん中から脚を伸ばし、スパイシーマークとの激し