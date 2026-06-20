人が多く集まる場所で、激しいせき込みなどの体調不良。そして、いわゆる“異臭騒ぎ”があった時に、どうすればいいのか。 【写真を見る】“異臭”がしたらどこに逃げる？やってはいけない｢NG行為｣ プロに聞く正しい避難行動 東京消防庁OBで危機管理防災アドバイザーの田中章さんに聞きました。まず、大切なのは「ハンカチや服で口を覆う」こと。空気中に有毒ガスが含まれている恐れもあるので、空気自体をなるべく吸わな