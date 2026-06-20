元テレビ東京でフリーの鷲見玲奈アナウンサーが“ポメコーデ”を披露した。２０日までにインスタグラムで「大好きなポメラートが話題ということで、今日はポメコーデに」と題して、半袖シャツ、キャップをかぶって高級ジュエリーブランド「ポメラート」を指や耳に付けたコーディネート姿をアップした。続けて「キャップは＠ｉｖｙｉａｍｎａｖｙ盛れる形で嬉（うれ）しい子供の送り迎えの相棒です」と締めた。この投稿に