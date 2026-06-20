2026年7月3日（金）に公開されるディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー５』ウッディやバズたちの大冒険と感動を映画館で体験できるIMAXⓇ及びプレミアムラージフォーマット含む全11verの上映が決定！さらに全国8劇場にシアター内が「トイ・ストーリー」に染まる「トイ・ストーリー・シアター」も登場します☆ ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー５』 おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもち