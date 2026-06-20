Mリーガー、各プロ団体推薦者らが出場する「Mトーナメント2026」予選1stステージ・K卓の第2試合が6月19日に行われ、前田直哉（連盟）が赤牌3枚を揃えた“オールスター”の好配牌から見事な満貫をアガりきった。前局で見せた完璧な守備の直後に訪れた幸運な大物手と、それを確実にものにする盤石の手順に、放送席や視聴者が大いに沸く一幕があった。【映像】好プレーのご褒美！前田直哉の元に「オールスター」到来前田は、前局