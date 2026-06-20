世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。韓国の「巨大なバスが歩道へ突っ込む歩行者の親子、とっさの判断」についてです。◇◇◇韓国中部の街・世宗。歩道には並んで歩く親子の姿も。しかし、次の瞬間でした！車道を走っていた赤い路線バスが、歩道に突っ込んできたのです。異変に気づき、慌てて引き返す歩行者。先ほどの親子は、母親が子どもの腕をつかみ、必死に歩道の隅へ避難。何とか間一髪、衝突を免れました。消防に