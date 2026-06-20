【WEC 世界耐久選手権】第3戦 ル・マン24時間レース（6月13日・14日）【映像】称賛集めた真夜中の大胆オーバーテイクトヨタの4年ぶり通算6度目の総合優勝で幕を閉じた今年のル・マン24時間レース。予選のハイパーポールで下位に沈み、7号車が14番手、8号車が15番手からの苦しいスタートを強いられたトヨタだったが、24時間の激闘の末に7号車が優勝、8号車も3位に入り、見事なダブル表彰台を獲得した。そんな大逆転劇の道中、真