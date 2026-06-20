◇ア・リーグアストロズ9―3ガーディアンズ（2026年6月19日ヒューストン）アストロズの今井達也投手（28）が19日（日本時間20日）、本拠でのガーディアンズ戦に先発登板。自己最長タイとなる6回を6安打3失点無四球で3度目のクオリティースタート（6回以上、自責点3以下）、メジャーでは自己新となる11奪三振の力投で4勝目を挙げた。試合後、取材に応じた今井は、好投の要因を問われ「個人的には真っすぐが良かったと思い