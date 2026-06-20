◇サッカーW杯北中米大会FIFAワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本代表は19日（日本時間20日）、メキシコ・モンテレイで全体練習を行い、20日（同21日）の第2戦チュニジア戦（モンテレイ）に向けて最終調整した。FW上田綺世（フェイエノールト）は多彩な攻撃パターンでチュニジアの守備網を破る。相手は5バックで自陣に引く守備を敷くことが想定され「中央で崩すのは難しいと思う。クロスや流動的に動いて相手のディフ