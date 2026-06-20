これまでに放送されてきた「ABEMAトーナメント」と「ABEMA地域対抗戦」の熱狂を継承し、大幅にリニューアルして開催されている「JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026」。その熱戦の舞台で、6月20日19時より注目のカードが放送される。今大会から新たに導入された過酷な「先手番入札制度」や、対局中の棋士の心理状態がリアルタイムで丸裸にされる「心拍数表示」など、これまでにない企画が目白押しのなか、いよいよ“絶対