秋元康氏プロデュースの昭和歌謡グループ、SHOW−WAとMATSURIの初の舞台公演「デカ×ホシ」が、9月9日から18日に東京都I’M A SHOWで上演決定した。同作は、刑事たちが張り込む部屋と窃盗団のアジトという隣り合う2つの部屋を舞台に、SHOW−WAが演じる刑事側のストーリー「デカ編」のノンストップ・サスペンスと、MATSURIが演じる犯人側のストーリー「ホシ編」のノンストップ・ドタバタコメディーをそれぞれ60分で濃密に描く。また